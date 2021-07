Coronavirus Selbst bezahlen: FDP will keine Gratis-Coronatests mehr Nun fordert auch die FDP das Ende der Gratis-Coronatests. Personen, die sich impfen lassen könnten, sollen die Schnelltests künftig selbst bezahlen. 23.07.2021, 17.17 Uhr

Um die Impfrate zu erhöhen: Die FDP will keine kostenlosen Coronatests mehr. Keystone

Die FDP will die Impfrate in der Schweiz erhöhen. Obwohl die Impfstoffe mit wenigen Ausnahmen für alle zugänglich seien, verlangsame sich die Durchimpfungsrate und etliche Personen würden die kostenlosen Antigen-Schnelltests anstelle der Corona-Impfung bevorzugen, schreibt die Partei in einer Mitteilung vom Freitag. Sie fordert daher, dass Personen, die sich impfen lassen könnten und asymptomatisch sind, die Schnelltests künftig selbst bezahlen sollen.