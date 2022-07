Zweite Booster-Impfung: GDK-Präsident will Empfehlung vom Bund

Coronavirus Oberster Gesundheitsdirektor will vom Bund Empfehlung für zweiten Booster Weil der Schutz mit der Zeit nachlässt: Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), erwartet vom Bund schon bald die Empfehlung für die vierte Corona-Impfung. 01.07.2022, 08.00 Uhr

GDK-Präsident Lukas Engelberger erwartet vom Bund eine Empfehlung für die vierte Corona-Impfung. (Archivbild) Keystone

«Es ist wichtig, dass nun bald die vierte Impfung, also der zweite Booster, angeboten werden kann.» Das sagte GDK-Präsident Lukas Engelberger am Freitag gegenüber der «Basler Zeitung». «Wir warten hier in Basel-Stadt eigentlich nur noch auf die Empfehlung des Bundes, um dann möglichst rasch damit loszulegen.» Der Grund ist, dass der Schutz der Corona-Impfung mit der Zeit nachlässt.