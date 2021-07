Coronavirus Oberste Apothekerin will Impf- zu Testzentren machen Die Schweizer Apotheken können die Nachfrage nach Coronatests fast nicht mehr bewältigen. Pharmasuisse-Präsidentin Martine Ruggli will deshalb die Impf- vorübergehend zu Testzentren umfunktionieren. 09.07.2021, 08.52 Uhr

Werden aus Impfzentren bald Testzentren? Die oberste Apothekerin schlägt dies vor, um die grosse Nachfrage nach Coronatests bewältigen zu können. Keystone

Martine Ruggli vom Apothekerverband Pharmasuisse ist besorgt. «Die Apotheken leisten Extremes, sie testen, so viel sie können. Doch die Nachfrage ist so gross, dass die Apotheken nicht mehr alles stemmen können», sagt sie in einem am Freitag erschienenen Interview mit dem «Blick». Grund für die grosse Nachfrage sind die anstehenden Sommerferien – und viele Schweizerinnen und Schweizer sind noch nicht doppelt geimpft. «Die meisten Leute, die sich derzeit testen lassen, wollen in die Ferien.»