Nur noch 7 Tage Quarantäne: Tessin passt Regeln an

Coronavirus Nur noch sieben Tage Quarantäne: Kantone passen Regeln an Nachdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Quarantäneempfehlungen angepasst hat, folgen die ersten Kantone sogleich: Sie verkürzen die Quarantäne von zehn auf sieben Tage. Aktualisiert 31.12.2021, 14.17 Uhr

Zu viele Absenzen: Die Tessiner ÖV-Betreiberin Fart SA stellt bis auf Weiteres auf den Sonntagsfahrplan um. Nun verkürzt der Kanton Tessin die Quarantänedauer. (Symbolbild) Keystone

Die Virusvariante Omikron breitet sich in der Schweiz rasend schnell aus. Das führt zu vielen Ausfällen von Arbeitnehmenden. Denn bislang mussten enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten während zehn Tagen in Quarantäne – in einigen Kantonen galt die Regel auch für Geimpfte und Genesene.