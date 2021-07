Neun von zehn Arztpraxen litten unter Corona

Coronavirus Neun von zehn Arztpraxen litten unter der Coronapandemie Die Coronapandemie hatte auch Auswirkungen auf die Arztpraxen: Neun von zehn mussten ihre Tätigkeit einschränken oder sogar ganz schliessen. 02.07.2021, 08.59 Uhr

Die Schweizer Artzpraxen litten ebenfalls unter der Coronapandemie. (Symbolbild) Keystone

Die Coronapandemie ging auch an den Ärztinnen und Ärzten nicht spurlos vorbei: Sie durften von Mitte März bis Ende April 2020 keine nicht dringende medizinische Eingriffe und Behandlungen durchführen. In der Folge reduzierten 73 Prozent der Arztpraxen ihren Betrieb, 9 Prozent stellten ihre Tätigkeit vorübergehend sogar ganz ein. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mit.