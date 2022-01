Nationalräte wollen Massnahmen vorerst nur bis Ende Februar verlä

Coronavirus Nationalräte wollen Massnahmen vorerst nur bis Ende Februar verlängern Nur bis Ende Februar statt bis Ende März: Die nationalrätliche Gesundheitskommission will die Coronamassnahmen weniger lang verlängern als der Bundesrat. 14.01.2022, 19.28 Uhr

Die nationalrätliche Gesundheitskommission will die Coronamassnahmen vorerst nur bis Ende Februar verlängern. (Symbolbild) Keystone

Die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N) hat sich am Freitag mit den Coronamassnahmen befasst. Auch sie will die bestehenden Massnahmen weiter führen, allerdings vorerst nur bis Ende Februar. Diese Empfehlung hat sie mit 12 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen, wie die Parlamentsdienste mitteilten. Der Bundesrat will die Massnahmen bis Ende März verlängern. Die Konsultation läuft noch bis am Montag.