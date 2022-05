Moderna-Chefarzt: «Wir müssen uns Jahr für Jahr boostern»

Coronavirus Moderna-Chefarzt warnt vor Corona-Rückkehr im Herbst: «Wir müssen uns Jahr für Jahr boostern» Moderna-Chefarzt Paul Burton warnt die Schweiz vor der Corona-Rückkehr im Herbst. Er glaubt, dass sich die Menschen Jahr für Jahr boostern müssen und empfiehlt bereits jetzt, die Impfung aufzufrischen. 17.05.2022, 06.31 Uhr

Nach dem Booster ist vor dem Booster: Moderna-Chefarzt geht davon aus, dass wir uns jährlich eine Auffrischungsimpfung verpassen müssen. Keystone

Momentan ist die Coronapandemie in der Schweiz in weite Ferne gerückt. Dennoch laufen die Vorbereitungen auf den Herbst auf Hochtouren – zu Recht, wenn es nach Moderna-Chefarzt Paul Burton geht. «Es ist unwahrscheinlich, dass wir Sars-CoV-2 jemals loswerden», sagte er am Dienstag in einem Interview mit dem «Blick». Denn das Virus mutiere ständig.