Künftige Massnahmen: Kantone sehen Verantwortung beim Bund

Coronavirus Schon wieder: Bund und Kantone streiten um die Verantwortung bei einer neuen Corona-Welle im Herbst Der Bund und die Kantone sind sich nicht einig, wer bei einer nächsten Coronawelle die Zügel in der Hand halten soll. Stattdessen spielen sie sich gegenseitig den «Schwarzen Peter» zu. André Bissegger 22.04.2022, 11.24 Uhr

Die Kantone wollen unbeliebte Massnahmen wie eine Maskentragpflicht nicht selbst anordnen. Vielmehr solle das der Bund tun. Keystone

Für den Bundesrat ist klar: Mit dem Wechsel zurück in die normale Lage liegt die Hauptverantwortung für die Bekämpfung des Coronavirus wieder in den Händen der Kantone. Er hat daher ein Grundlagenpapier erarbeitet, in dem die Ziele und die Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen in der Übergangsphase bis zum Frühling 2023 definiert werden. Er will so sicherstellen, dass die Schweiz auf eine nächste Pandemiewelle vorbereitet ist, die bereits im Herbst wieder über das Land rollen könnte.