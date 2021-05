Coronavirus Krankheitserreger: Schweiz stellt Labor Spiez zur Verfügung Die Schweiz hat mit der Weltgesundheitsorganisation WHO ein Rahmenabkommen unterzeichnet. Im biologischen Sicherheitslabor in Spiez werden künftig für die WHO Coronaviren oder andere Krankheitserreger aufbewahrt. 24.05.2021, 11.12 Uhr

Bundesrat Alain Berset eröffnete die WHO-Tagung und unterzeichnete ein Kooperationsabkommen. Foto: Keystone

Bundesrat Alain Berset hat am Rande der WHO-Tagung, die am Pfingstmontag begann, ein Kooperationsabkommen zur Zusammenarbeit im Rahmen der WHO BioHub-Initiative unterzeichnet. Das teilte das Departement des Innern am Montag mit. Mit diesem Abkommen stelle die Schweiz der WHO das biologische Sicherheitslabor Spiez des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) als Repositorium für SARS-CoV-2 Viren oder andere Krankheitserreger mit Epidemie- oder Pandemiepotenzial zur Verfügung.