Coronavirus Keine Sitzplatz- oder Maskenpflicht: Veranstalter fordern weitere Lockerungen Veranstaltungen mit geimpften, genesenen oder getesteten Personen sollen ohne zusätzliche Auflagen durchgeführt werden können. Die Allianz der Veranstalterverbände fordert vom Bundesrat weitere Lockerungen. 11.05.2021, 17.27 Uhr

Keine zusätzlichen Auflagen bei Veranstaltungen mit geimpften, genesenen oder getesteten Personen. Das fordern die Veranstalterverbände. (Symbolbild) Keystone

Die Allianz der Veranstalterverbände hat sich zur Vernehmlassung der Covid-19-Verordnungen geäussert. Sie will weniger Auflagen und mehr Spielraum ab dem 1. Juli, wie sie am Dienstag mitteilte. «Wir fordern, dass bei Veranstaltungen mit geimpften, genesenen und getesteten Personen auf zusätzliche Auflagen wie Sitzplatz- und Maskenpflicht, Kapazitätsbeschränkungen und Abstandsregeln innerhalb speziell markierter Zonen verzichtet wird», wird Jörg Gantenbein, Präsident des Verbands technischer Bühnen und Veranstaltungsberufe (SVTB) in der Mitteilung zitiert.