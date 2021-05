Coronavirus Keine Masken auf dem Pausenplatz: Zürcher Schulen lockern Coronamassnahmen Keine Maskenpflicht im Freien, Klassenlager und Schwimmunterricht im Hallenbad: Die Zürcher Bildungsdirektion hat einige Corona-Massnahmen gelockert. 21.05.2021, 09.50 Uhr

Die Zürcher Primarschüler müssen künftig im Freien keine Masken mehr tragen. (Symbolbild) Keystone

«In Anbetracht der positiven epidemiologischen Entwicklung» lockert der Kanton Zürich bei den Schulen einige der geltenden Massnahmen. Das teilte die Bildungsdirektion am Freitag mit. So wird auf Volksschulstufe per Ende Mai die Maskentragpflicht im Freien aufgehoben. In den Innenräumen wird sie hingegen bis zu den Sommerferien verlängert. Auch ist der Schwimmunterricht in Hallenbädern ab der vierten Klasse der Primarschulstufe wieder möglich.