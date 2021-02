Coronavirus Kanton Baselland führt regelmässige Massentests ein Der Kanton Basel-Landschaft will künftig breit an Schulen, Institutionen und Unternehmen testen. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Konzept verabschiedet. 02.02.2021, 15.29 Uhr

Der Kanton Basel-Landschaft will künftig 50'000 Personen wöchentlich mit Speicheltests auf Corona testen. Keystone

(abi) Gestartet wird mit mehreren Schulklassen und mit Mitarbeitenden der öffentlichen Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft, wie der Regierungsrat am Dienstag mitteilte. Danach sollen die Tests in den kommenden Wochen auf insgesamt 50'000 Personen ausgedehnt werden. «Um die Ansteckungen einzudämmen, ist es wesentlich, dass Personen, die das Virus unbemerkt in sich tragen, erkannt und isoliert werden», schreibt der Regierungsrat.