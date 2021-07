Coronavirus Kampf gegen Corona: Schweiz schickt 26 Tonnen Hilfsgüter nach Thailand Beatmungsgeräte und Antigentests: Die Humanitäre Hilfe des Bundes hat am Mittwoch 26 Tonnen medizinische Hilfsgüter nach Thailand geschickt. 28.07.2021, 13.58 Uhr

Die Schweiz unterstützt Thailand im Kampf gegen Corona mit medizinischen Hilfsgütern. (Symbolbild) Keystone

Die Lieferung umfasst rund 100 Beatmungsgeräte aus den Beständen der Armeeapotheke und über eine Million Antigentests vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das Frachtflugzeug mit den über 26 Tonnen an medizinischem Material im Wert von rund neun Millionen Franken an Bord flog am Mittwoch in Richtung Bangkok, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilte.

Die Hilfsgüterlieferung fällt mit der Südostasienreise von Bundesrat Ignazio Cassis von Anfang August zusammen. So ist denn auch am 2. August eine offizielle Übergabezeremonie der Güter in Anwesenheit des Bundesrats geplant.

Die Lieferung nach Thailand ist die siebte Hilfsgüterlieferung der Schweiz ins Ausland seit Mai. Material ging bereits nach Indonesien, Tunesien, in die Mongolei, nach Sri Lanka, Nepal und Indien. (abi)