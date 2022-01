Omikron Isolation und Quarantäne: Spitälern drohen Engpässe beim Personal Aktuell stabilisiert sich die Belegung der Intensivstationen. Doch wegen Omikron droht eine erneute Zunahme der Spitaleinweisungen. Die Spitäler leiden zunehmend unter Engpässen, weil das Personal selbst von Corona betroffen ist. 04.01.2022, 15.44 Uhr

Laut Rudolf Hauri leiden immer mehr Spitäler unter Engpässen, weil das Personal in Quarantäne oder Isolation muss. (Archivbild) Keystone

Über 20'000 neue Coronaansteckungen meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag. Das sind so viele wie noch nie. «Die Ausbreitung von Omikron schreitet weiter rasch voran», sagte Patrick Mathys vom BAG am Dienstag vor den Medien. Die Schweiz gehöre neben Frankreich, Spanien, Dänemark und Grossbritannien zu den Ländern mit den grössten 14-Tages-Inzidenzen in Europa.

