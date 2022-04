Coronavirus International anerkannt: Mit Antigen-Schnelltest zum Covid-Zertifikat Corona-Genesene erhalten neu auch aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltests ein Covid-Zertifikat. Dieses ist 180 Tage gültig und international anerkannt. 27.04.2022, 10.23 Uhr

Neu genügen für Genesene ein positiver Antigen-Schnelltest für ein Corona-Zertifikat. (Symbolbild) Keystone

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden, die Covid-Zertifikate weiter an die EU anzupassen: Genesene können künftig auch in der Schweiz ein Zertifikat erhalten, das auf einem positiven Antigen-Schnelltest oder einer laborbasierten immunologischen Analyse auf Corona-Antigene basiert. Das teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit.