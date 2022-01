Corona: Einige werden sich wohl jährlich impfen lassen müssen

Coronavirus Infektiologe glaubt: Einige werden sich wohl jährlich gegen Corona impfen müssen Vorsichtige Zuversicht bei Infektiologe Manuel Battegay: In ein paar Wochen könnte das Schlimmste hinter uns liegen. Er glaubt, dass sich ein Teil der Bevölkerung jedoch jährlich impfen lassen muss. 16.01.2022, 08.38 Uhr

Dem Gesundheitssystem stehen wohl nochmals anspruchsvolle Wochen bevor. (Symbolbild) Keystone

Infektiologe Manuel Battegay ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel und beschäftigt sich seit fast 35 Jahren mit Viruserkrankungen. Im Gespräch mit der «SonntagsZeitung» geht er davon aus, dass die Schweiz am Übergang von der Pandemie zur Endemie steht. «Aber wir könnten nochmals einen Berg vor uns haben», sagte er. «In den nächsten zwei, drei Wochen könnte das Gesundheitssystem nochmals sehr stark beansprucht werden, so wie dies die Taskforce modelliert hat.»