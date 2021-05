Coronavirus In einem Monat bereit: Schweizer Ärzte und Apotheker lancieren ein eigenes Covid-Zertifikat Sie wollen nicht warten: Die Verbände Pharmasuisse und FMH entwickeln ein eigenes Covid-Zertifikat. Dieses soll in spätestens einem Monat bereit sein. 02.05.2021, 09.04 Uhr

Geimpfte, Genesene und Getestete sollen dank einem Covid-Zertifikat wieder mehr Freiheiten haben. Nun entwickeln die Schweizer Ärzte und Apotheker ein eigenes Zertifikat. Bild: Sandra Ardizzone / AGR

(abi) Der Bund will bis im Sommer über ein einheitliches, fälschungssicheres und international anerkanntes Covid-Zertifikat verfügen. Die Arbeiten laufen, momentan werden zwei technische Ansätze weiterverfolgt. Mitte Mai soll dann der definitive Entscheid fallen, welche Variante zum Handkuss kommt.

Eines der insgesamt rund 50 eingereichten Lösungsangebote stammte vom Ärzteverband FMH und Apothekerverband Pharmasuisse, denen das Warten bis im Sommer zu lange geht. Die beiden Verbände haben deshalb entschieden, ihre Lösung trotz Absage des Bundes weiterzuverfolgen und ein eigenes Covid-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete herauszubringen. Dieses soll spätestens in einem Monat bereit sein. Walter Stüdeli, Koordinator Covid-Zertifikat FMH und Pharmasuisse, bestätigte auf Anfrage von CH Media eine entsprechende Meldung in der «NZZ am Sonntag».

Verbände wollen vorwärts machen

Die Verbände befürchten, dass die Zertifikate des Bundes nicht rechtzeitig auf den nächsten möglichen Öffnungsschritt von Ende Mai bereit sind. Ausserdem werden aktuell täglich Tausende Personen in der Schweiz geimpft, für die nachträglich ein Zertifikat ausgestellt werden muss – ein Ansturm, der gemäss FMH und Pharmasuisse nicht in nützlicher Frist bewältigt werden kann. Den Schaden trage die Bevölkerung, die länger warten müsse.

Die Lösung der Verbände beruht auf bestehender Software. Zusätzliche, neue Schnittstellen müssten nicht gebaut werden, sagte FMH-Präsidentin Yvonne Gilli gegenüber der NZZ. Die Verbände glauben auch, dass ihr Zertifikat anerkannt werde, auch wenn es nicht vom Bund stammt. Es sei ein offizielles und fälschungssicheres Dokument mit dem Gütesiegel der beiden Verbände. Das Zertifikat soll auch mit dem Digital Green Certificate der EU kompatibel sein – so könne das Zertifikat selbst für Reisen genutzt werden.