Coronavirus Der Kanton Bern impft Lehrerinnen und Lehrer prioritär Im Kanton Bern kann sich ab 10. Mai das gesamte Schulpersonal gegen Corona impfen lassen. Das Angebot ist freiwillig und dauert bis am 21. Mai. 01.05.2021, 11.37 Uhr

Von der Lehrerin bis zum Hauswart: Im Kanton Bern kann sich das gesamte Schulpersonal prioritär gegen Corona impfen lassen. Keystone

(abi) Das Angebot richtet sich an das Lehrpersonal wie auch an alle weiteren an der Schule angestellten Personen wie Tagesschulpersonal, Sekretariatsmitarbeitende, Haus- oder Reinigungsdienst. Das teilte die Berner Staatskanzlei am Samstag mit. Ihnen stehen vorreservierte Impftermine im neuen kantonalen Impfzentrum auf dem Bernexpo-Gelände zur Verfügung. Die Staatskanzlei betont, dass das Angebot freiwillig ist.