Der Bundesrat will Schraube anziehen – das sind die Reaktionen

Coronavirus «Berufsverbot», «Handlungsbedarf»: So reagieren Verbände und Parteien auf Vorschläge für neue Massnahmen Für die einen ist es ein «Berufsverbot», andere sehen «Handlungsbedarf»: Die Vorschläge des Bundesrates für neue Schutzmassnahmen vor dem Coronavirus spalten Verbände und Parteien. André Bissegger und Samuel Thomi Aktualisiert 30.11.2021, 18.09 Uhr

Alain Berset und Guy Parmelin (r.) informierten am Dienstag in Bern über neue Vorschläge des Bundesrats zu Coronaeinschränkungen. Keystone

Zertifikate sollen öfter und kürzer gelten, dazu eine erweiterte Maskenpflicht und repetitive Tests an den Schulen eingeführt werden: Der Bundesrat hat am Dienstag an einer ausserordentlichen Sitzung entschieden, welche Massnahmen zur Verschärfung er in die Vernehmlassung schicken will. Die Landesregierung reagiert damit auf die aktuelle Coronasituation, die sich auch in der Schweiz weiter verschärft. Und sie nimmt das Heft in der Pandemiebewältigung wieder in die Hand.