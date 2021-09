Damit sie weiter impfen: Kantone sollen Ärzte finanzieren

Coronavirus Damit sie weiter impfen: Kantone sollen Ärzte finanziell unterstützen Die Kantone sollen finanziell in die Bresche springen, damit die Arztpraxen weiterhin Impfungen gegen das Coronavirus anbieten. Das empfiehlt die kantonale Gesundheitsdirektorenkonferenz. Der Krankenkassenverband Curafutura reagiert mit Unverständnis. 20.09.2021, 17.48 Uhr

Ende Monat läuft die Pauschale für Corona-Impfungen in Arztpraxen aus. Nun sollen die Kantone finanziell in die Bresche springen. (Symbolbild) Keystone

Aktuell bezahlen Krankenversicherer Arztpraxen für die Covid-Impfung eine Pauschale von 24,50 Franken. Darauf hatten sich die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) und die Einkaufsgemeinschaft der Versicherer geeinigt. Die Pauschale war ursprünglich bis Mitte Jahr vorgesehen und ist dann bis Ende September verlängert worden. Da sich die Vertragspartner nicht auf eine weitere Verlängerung einigen konnten, gilt ab Anfang Oktober ein Tarif von 16.50 Franken pro Impfung.

Diese Vergütung ist jedoch nicht kostendeckend und dürfte viele Arztpraxen zum Ausstieg aus der Impfkampagne bewegen, schreibt die GDK am Montag in einer Mitteilung. Die Konferenz sieht die Arztpraxen jedoch als «wichtigen Pfeiler» der Impfkampagne und empfiehlt daher den Kantonen, die entstandene Differenz von 8 Franken zu decken.

Der Entscheid obliege den einzelnen Kantonen, die teilweise bereits jetzt schon einen höheren Tarif für Impfungen in Arztpraxen vorsehen. Das zeigt gemäss GDK, dass auch die geltende Pauschale von 24.50 Franken die Kosten der Coronaimpfung nicht deckt. Für die Gesundheitsdirektoren ist aber klar: «Der finanzielle Aufwand für die Zusatzfinanzierung muss den gesamtwirtschaftlichen Kosten gegenübergestellt werden, die ein Ausstieg vieler Arztpraxen aus der Impfkampagne nach sich ziehen würde.»

Höherer Beratungsbedarf nicht mehr gegeben

Der Krankenkassenverband Curafutura betont derweil in einer Mitteilung, er halte am Preis fest und verstehe nicht, «weshalb die Kantone nun für jede verabreichte Impfung zusätzlich 8 Franken an die Ärzte bezahlen sollten». Die Kantone seien auch für die Ärzte am Verhandlungstisch gesessen und seien mit dem Betrag von 16.50 Franken und der Begründung dazu einverstanden gewesen.

Gemäss Curafutura wurde die anfänglich höhere Pauschale damit begründet, dass der Beratungsbedarf unter anderem bei älteren Personen erhöht ist. Inzwischen sei diese Personengruppe jedoch vollständig geimpft, weshalb sich die Krankenversicherer und Kantone im Sommer auf den ab Oktober gültigen reduzierten Preis geeinigt hätten. Curafutura betont zudem, dass die Verhandlungen für die Impfpauschale 2022 bereits angelaufen seien. (abi)