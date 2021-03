Coronavirus Bundesrat Berset dämpft Erwartungen über mögliche Öffnungen «Chropfleerete» im Nationalrat: Das Parlament löcherte Gesundheitsminister Alain Berset mit Fragen zu Corona. Angesichts steigender Fallzahlen dämpfte der Bundesrat die Erwartungen punkto Öffnungen. Aktualisiert 17.03.2021, 14.14 Uhr

Unter Beschuss: Gesundheitsminister Alain Berset wurde von den Nationalräten mit Fragen eingedeckt. Keystone

(abi) Anlässlich der Coronadebatte hat sich der Nationalrat am Mittwoch mit verschiedenen Vorstössen aus sämtlichen Fraktion befasst. Danach nahmen die Parlamentarier den anwesenden Gesundheitsminister Alain Berset in die Mangel. Vor allem die SVP-Fraktion löcherte Berset mit Fragen zur Impfstrategie und den anstehenden Öffnungsschritten. Dieser verteidigte das Vorgehen des Bundesrats und betonte, dass auch er möglichst schnell zur Normalität zurückkehren möchte.

Gleichzeitig dämpfte er die Erwartungen bezüglich der anstehenden Öffnungsschritte, über die der Bundesrat am Freitag entscheiden wird. «Aktuell sind drei der vier Kriterien negativ», sagte er. «Wir müssen wachsam bleiben, denn es droht eine dritte Welle.» Er warnte davor, jetzt rasch zu öffnen, um dann zwei Monate später alles wieder schliessen zu müssen. Was im April geschehe, habe Einfluss darauf, wie gut oder schlecht der Sommer für die Schweiz wird. Auch regionale Öffnungen seien nicht angedacht.

Berset dachte wohl auch an die steigenden Fallzahlen hierzulande. Wenige Stunden nach der Debatte meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 1858 Neuansteckungen mit Corona. Vor einer Woche waren es noch 1491 Fälle gewesen. Die Fallzahlen steigen bereits seit einigen Wochen wieder an. Noch liegt die Positivitätsrate der Coronatests bei 4,5 Prozent. 72 Personen mussten in den letzten 24 Stunden hospitalisiert werden und 16 Menschen starben in Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung.

Apotheken sollen Antikörper-Tests durchführen können

Wiederholt betonte der Bundesrat zudem, dass die Schweiz bezüglich der Impfungen nicht schlecht dastehe. Man habe enorme Anstrengungen für die Beschaffung von Impfstoffen unternommen – und sei dabei auch Risiken eingegangen.

Schliesslich stimmte der Nationalrat einstimmig mit 185 zu 0 Stimmen einer Motion der FDP zu. Diese fordert, dass Apotheken künftig serologische Tests durchführen können. Die Untersuchung auf Antikörper soll zeigen, ob eine Person mit Corona infiziert wurde. Nun muss sich der Ständerat mit dem Vorstoss befassen.