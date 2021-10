Booster-Impfungen sind bereits möglich – wenn Ärzte dafür haften

Coronavirus Booster-Impfungen sind bereits möglich – wenn Ärzte Haftung übernehmen Schweizer Ärztinnen und Ärzte dürfen Impfungen auch ohne Zulassung anwenden. Allerdings müssen sie die Haftung dafür übernehmen. Das sagt der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri. 19.10.2021, 06.48 Uhr

Der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri hofft, dass die Booster-Impfungen bald zugelassen werden. Keystone

In der Schweiz wird derzeit über die Covid-Booster-Impfungen diskutiert. Noch sind sie von der Zulassungsstelle Swissmedic nicht zugelassen. Der oberste Schweizer Kantonsrat Rudolf Hauri hofft, dass sich dies schon bald ändern wird. Das sagte er am Dienstag in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Allerdings finde er es «absolut richtig», dass sich Swissmedic und die Impfkommission (Ekif) nicht unter Druck setzen lassen und «einzig aufgrund von verfügbaren Daten und Fakten entscheiden».