Coronavirus Betriebe halten sich an Corona-Regeln – Die Suva ist zufrieden Die Suva hat seit Beginn der Pandemie über 19'000 Betriebe kontrolliert, ob sie die Corona-Schutzmassnahmen einhalten. Die Bilanz fällt positiv aus. 20.05.2021, 10.41 Uhr

Kontrollen der Suva zeigen: Die Corona-Schutzmassnahmen werden in den Betrieben und auf Baustellen eingehalten. (Symbolbild) Keystone

Seit Ende März 2020 kontrolliert die Suva auf Baustellen sowie in diversen Gewerbe- und Industriebetrieben, ob die vom Bund vorgegebenen Schutzmassnahmen bezüglich Corona konsequent eingehalten werden. Fazit: Die allermeisten Betriebe halten sich an die Vorgaben. Die Suva musste nur in wenigen Fällen drastische Massnahmen ergreifen, teilte der Unfallversicherer am Donnerstag mit.