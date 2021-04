Coronavirus Beschwerde gegen Verbot von Anti-Corona-Demo in Altdorf Das Aktionsbündnis der Urkantone hat beim Urner Regierungsrat eine Beschwerde gegen das Demo-Verbot in Altdorf eingereicht. Nun muss sich das Obergericht damit befassen. 07.04.2021, 14.43 Uhr

Am 20. März demonstrierten rund 6000 Personen in Liestal gegen die Coronamassnahmen. Nun wollten sie in Altdorf nachziehen. Keystone

(abi) Eigentlich wollten sich der Verein Aktionsbündnis der Urkantone und seine Verbündeten am 10. April in Altdorf (UR) zur grossen Demonstration gegen die Coronamassnahmen treffen. Doch daraus wurde nichts: Die Sicherheitsdirektion verbot die Demonstration unter dem Titel «Schluss mit dem Corona-Notrecht – Nein zum Covid-19-Gesetz». Dagegen hat der Verein nun eine Verwaltungsbeschwerde eingereicht, wie der Urner Regierungsrat am Mittwoch mitteilte. Zudem stellte er ein Ausstandsgesuch gegen den Regierungsrat als Beschwerdeinstanz.