Coronavirus BAG meldet am Donnerstag 1699 neue Ansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am Donnerstag 1699 neue Fälle und 52 neue Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion registriert. Dazu kommen 94 neue Spitaleinweisungen. 28.01.2021, 13.36 Uhr

In den letzten 24 Stunden wurden in der Schweiz 1699 neue Ansteckungen registriert. Keystone

(rwa) Die Fallzahlen sinken: Nachdem am Mittwoch 2222 Fälle gemeldet wurden, sind es nun am Donnerstag 1699. Vor einer Woche waren es gleichentags 2205 Ansteckungen gemeldet worden. In den letzten 24 Stunden meldet das BAG zudem 26'638 weitere Coronatests. Die Positivitätsrate liegt damit bei 6,4 Prozent.