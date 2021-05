Coronavirus BAG lanciert Impfkampagne neu und appelliert an die Solidarität Am Montag startet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine neue Kampagne für die Covid-Impfung. Diese soll im Fernsehen, auf Plakaten und in den sozialen Medien stattfinden. 17.05.2021, 10.06 Uhr

So sehen die neuen Plakate das BAG aus. Sie sollen die Menschen dazu bringen, sich mit der Impfung auseinanderzusetzen. BAG

Die Schweiz kommt mit dem Impfen immer schneller voran. In vielen Kantonen kann sich mittlerweile die breite Bevölkerung für einen Impftermin registrieren. Diesen Moment will das BAG nutzen, und eine weitere Informationskampagne starten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Im Vordergrund steht diesmal folgende Botschaft: «Ein Herz für uns alle». Wer sich impfen lasse, leiste einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie und zeige ein Herz für seine Mitmenschen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit.

Die erste Impfkampagne des BAG richtete sich noch an die ältere Zielgruppe. Keystone

Je mehr Menschen sich impfen lassen würden, desto näher komme die Rückkehr zur Normalität, schreibt das BAG. Um die Schweizerinnen und Schweizer von der Impfung zu überzeugen, lanciert das Bundesamt für Gesundheit zudem die Initiative «Gemeinsam fürs Impfen». Dabei wirken laut Mitteilung verschiedene Akteurinnen, Institutionen, Verbände und Vereine mit. Unter dem Kampagnen-Hashtag «#ichlassemichimpfen» fordern sie alle dazu auf, in den sozialen Medien ihr persönliches Statement zum Impfen abzugeben.

Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, um sich nach einem Impftermin zu erkundigen, schreibt das BAG in seiner Mitteilung weiter. Die Menschen in der Schweiz sollten ihren Impfentscheid selbstbestimmt und in Kenntnis der Sachlage treffen. (agl)