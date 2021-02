Coronavirus BAG ist verhalten optimistisch, die Lage bleibt aber «fragil» Während der Druck auf den Bundesrat bezüglich Lockerungen zunimmt, mahnt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) trotz Optimismus zur Vorsicht: Eine Trendumkehr sei noch immer möglich. André Bissegger 16.02.2021, 16.18 Uhr

Das BAG informierte am Dienstag über die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz. Keystone

«Die Schweiz macht es eigentlich gar nicht so schlecht.» Mit diesen Worten eröffnete Patrick Mathys vom BAG am Dienstag die Medienkonferenz zur aktuellen Coronasituation. Sowohl Fallzahlen, Hospitalisierungen und Todesfälle seien rückläufig. Die Inzidenz liege inzwischen bei 205 Fällen pro 100'000 Einwohnern. «Die Abnahme ist nicht deutlich, aber anhaltend», sagte Mathys. Zudem liege die Positivitätsrate inzwischen in einem gewünschten Bereich.