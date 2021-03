Coronavirus BAG: Bis im Sommer soll die Schweiz einen fälschungssicheren Impfnachweis haben Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat mit der Arbeit an einem Impfzertifikat begonnen, das unter anderem das Reisen erleichtern soll. Es soll fälschungssicher sein und international Gültigkeit haben. Alice Guldimann 24.03.2021, 15.33 Uhr

BAG-Chefin Anne Lévy trat am Mittwoch vor die Medien. CH Media Video Unit

Die Schweizer Impfkampagne schreitet langsam aber sicher voran. Stand 21. März wurden rund 1,25 Millionen Dosen verabreicht, fast 466'000 Personen sind vollständig geimpft. «Die Impfkampagne trägt bereits konkrete Früchte», sagte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG, am Mittwoch an einer Medienkonferenz. So gingen die Fallzahlen in Alters und Pflegeheimen «erheblich zurück» – ebenso die Anzahl Todesfälle.