St. Gallen verschärft Maskenpflicht in der Primarschule

Kritische Infrastruktur So bereiten sich Spitäler, AKW-Betreiber, Kantonspolizei, Feuerwehr und Grossverteiler im Aargau auf Omikron vor

Die hochansteckende Coronavariante Omikron verbreitet sich schnell. Die Patientenversorgung in den Kantonsspitälern sei sichergestellt, heisst es in Aarau und in Baden. Und auch Polizei, Lebensmittelhändler und Stromproduzenten sehen sich gut vorbereitet auf mögliche Personalausfälle.