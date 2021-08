62 Prozent der Berner und 70 Prozent der Zürcher bereits geimpft

Coronavirus 62 Prozent der Berner und 70 Prozent der Zürcher haben bereits eine Spritze erhalten Die Impfung schreitet voran: Rund 70 Prozent der Erwachsenen des Kantons Zürich sind mindestens einmal gegen Corona geimpft. Im Kanton Bern sind es 62 Prozent der über 12-Jährigen. Jetzt kommen die Impfmobile. 12.08.2021, 15.25 Uhr

Bern schliesst bis im September neun Impfzentren. Dafür fährt der «Impftruck» wieder los. (Symbolbild) Keystone

Der Kanton Zürich meldete am Donnerstag, dass rund 70 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft sei. Sorgen bereiten der Gesundheitsdirektion jedoch die steigenden Zahlen bei Infektionen und Hospitalisierungen. Sie strebt daher eine weitere Steigerung der Impfquote an und kooperiert dazu mit Partnern, welche die Impfung noch näher an die Bevölkerung bringen sollen, wie es in der Mitteilung heisst.