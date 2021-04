Coronavirus 614 Millionen Franken: Bundesrat meldet weitere Nachtragskredite Der Bundesrat hat in den letzten Wochen weitere Ausgaben über 614 Millionen Franken beschlossen, um die Pandemie zu bewältigen. Nun hat er diese zusätzlichen Kredite nachgemeldet. 29.04.2021, 15.14 Uhr

Eine Menge Geld. Wegen der Pandemie tätigt der Bund Ausgaben in Milliardenhöhe. (Symbolbild) Keystone

(rwa) Durch die jüngsten Entscheide des Bundesrates steigen die Gesamtausgaben für die Corona-Massnahmen alleine in diesem Jahr auf 23,5 Milliarden Franken, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung am Donnerstag bekanntgab. An seiner Sitzung vom Mittwoch hatte der Bundesrat eine Nachmeldung zum Nachtrag I zum Voranschlag 2021 verabschiedet.

Konkret geht es um vier Entscheide, welche die Landesregierung in den letzten Wochen getroffen hat. Finanziell am meisten ins Gewicht fällt die Beteiligung der Schweiz an der Initiative zur weltweit gerechteren Verteilung von Impfstoff und Medikamenten. Dafür beabsichtigt der Bundesrat einen Beitrag von 300 Millionen Franken. Im Budget ist bereits ein Nachtragskredit von 226 Millionen Franken notwendig.

150 Millionen Franken sieht der Bundesrat für die Beschaffung von Medikamenten gegen Covid-19 und für Investitionen in die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln vor. Die längere Dauer der Corona bedingten Einschränkungen führt im Kulturbereich zu Mehrausgaben beim Bund von schätzungsweise 148 Millionen Franken.

Schliesslich rechnet der Bundesrat damit, dass infolge des Schutzschirms für Grossveranstaltungen dieses Jahr Kosten von rund 90 Millionen Franken anfallen, wenn gedeckte Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden müssen.