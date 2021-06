Coronavirus 2700 Meldungen wegen Nebenwirkungen bei Corona-Impfung Swissmedic hat bislang 2701 Meldungen über mögliche Nebenwirkungen durch die Covid-Vakzine untersucht. Das Nutzen-Risiko-Profil bleibt positiv. 04.06.2021, 17.48 Uhr

Trotz Nebenwirkungen beurteilt Swissmedic das Nutzen-Risiko-Profil der in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe weiter als positiv. (Symbolbild) Keystone

Das Schweizerische Heilmittelinstitut berichtet regelmässig über vermutete Nebenwirkungen durch Covid-19-Impfungen. Bis am 2. Juni hat das Institut 2701 Meldungen ausgewertet. Knapp 65 Prozent davon waren nicht schwerwiegend, wie Swissmedic am Freitag mitteilte. In den meisten Fällen wurden über mehr als eine Reaktion berichtet.