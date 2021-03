Coronamassnahmen Kanton Schwyz will Öffnung der Gastro-Innenräume per 22. März Der Schwyzer Regierungsrat ist mit den schrittweisen Lockerungen des Bundesrats grundsätzlich einverstanden. Sie sollen aber schneller und umfassender erfolgen, etwa in der Gastronomie. 15.03.2021, 11.40 Uhr

Der Schwyzer Regierungsrat stützt zwar die neuesten, vom Bundesrat vorgeschlagenen Öffnungsschritte. Vereinzelt will er aber weiter gehen. HO

(sat) Konkret fordert der Regierungsrat des Kantons Schwyz in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme, dass Gastrobetriebe sowohl im Innen- wie im Aussenbereich per 22. März öffnen können. In den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Veranstaltungen solle der Bund zudem auf eine starre Maximalgrenze von Besuchenden verzichten. Dafür sei die Grösse und Infrastruktur des Veranstaltungsortes bei der Beurteilung der Gästezahl zu berücksichtigen. Grundsätzlich unterstütze die Regierung jedoch die Drei-Pfeiler-Strategie (Massnahmen, Testen und Impfen) des Bundesrates.