Coronapolitik Städtische Kulturdirektoren fordern hundert Prozent Ausfallentschädigung Die Städtekonferenz Kultur macht sich dafür stark, dass die Kulturschaffenden vollumfänglich für Corona-bedingte Schäden gedeckt werden. Zudem fordert sie einen stärkeren Einbezug der Städte bei der Entwicklung von Hilfsmassnahmen. 11.03.2021, 13.19 Uhr

Die Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden sollen zu 100 Prozent für die Ausfälle gedeckt werden. Dies fordert die Städtekonferenz Kultur. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Der Kulturbereich leidet stark unter den Folgen der Pandemie. Nun warnen 29 städtische Kulturdirektorinnen und Kulturdirektoren vor irreversiblen Schäden in der Branche. In einer am Donnerstag veröffentlichten Resolution fordern sie von Bund und Kantonen, dass alle zugesicherten Betriebs- und Unterstützungsbeiträge für 2021 ausgezahlt werden. Dies hält die Städtekonferenz Kultur (SKK) in einer Mitteilung fest.