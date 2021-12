Coronapandemie Verschärfungen im Tessin: Nur der Booster schützt Kontakte noch vor Quarantäne Das Tessin verschärft seine kantonalen Schutzmassnahmen: Nach einem Kontakt mit Infizierten müssen neu auch Geimpfte in Quarantäne – ausser sie hatten bereits den Booster. 23.12.2021, 17.43 Uhr

Wer – wie diese Seniorin in Chiasso – geimpft ist, muss im Tessin nach einem Infizierten-Kontakt in Quarantäne. Ausser sie oder er hatte bereits den Booster. Keystone

Von den verschärften Quarantäneregeln betroffen sind insbesondere auch Familienmitglieder, wie die Tessiner Gesundheitsdirektion am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Zudem setzt der Kanton ab Montag alle Besuche in Spitälern aus. Und ins Altersheim kommen Besucherinnen und Besucher nur noch, wenn sie geimpft oder genesen und getestet sind – es gilt also neu die 2G+-Regel. Diese neuen, vom Kantonsarzt beschlossenen verschärften Schutzmassnahmen, gelten vorerst bis am 10. Januar 2022.

Überdies meldet der Kanton Tessin einen Höchststand an positiven Coronatests in absoluten Zahlen. Entsprechend sei das kantonale Contact Tracing bereits überlastet. Darum würden nur noch positiv Getestete über ihr Ergebnis informiert. Diese müssten ihre Kontakte dann selber informieren und in Quarantäne schicken. (sat)