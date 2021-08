Swissmedic lässt Moderna-Impfstoff für Jugendliche zu

Coronapandemie Swissmedic lässt Moderna-Impfstoff für Jugendliche ab 12 Jahren zu Jugendliche von 12 bis 17 Jahren können neu auch mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden. Die Wirksamkeit beträgt in dieser Altersgruppe 93 Prozent. 09.08.2021, 13.03 Uhr

Neu können auch 12- bis 17-Jährige mit dem Moderna-Impstoff geimpft werden. (Symbolbild) Keystone

Beide Impfstoffe, die in der Schweiz verimpft werden, sind nun auch für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. Wie das Heilmittelinstitut Swissmedic am Montag mitteilte, wurde die befristete Zulassung des Moderna-Impfstoffs Spikevax auf 12- bis 17-Jährige erweitert. Die erweiterte Zulassung basiert auf einer Studie mit rund 3700 Kindern und Jugendlichen in der Altersgruppe. Wie Swissmedic schreibt, zeigte sich dabei eine vergleichbare Immunreaktion wie bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren.