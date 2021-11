Coronapandemie SVP-Präsident Marco Chiesa will Impfpflicht für Pflegepersonal Statt die Impfung für alle propagiert SVP-Präsident Marco Chiesa die Rückbesinnung auf altbewährte Hygieneregeln. Und einzelne Berufsgruppen wie die Pflege sollen zur Impfung gezwungen werden. Samuel Thomi 16.11.2021, 06.42 Uhr

Spricht sich für eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal aus: SVP-Präsident Marco Chiesa. Keystone

SVP-Präsident Marco Chiesa spricht sich für eine Impfpflicht für das Pflegepersonal aus. In einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Dienstag erklärte der Tessiner Ständerat, er sei zwar gegen eine allgemeine Impfpflicht. Bei beruflichem Kontakt mit besonders verletzlichen Personen könne eine solche aber «durchaus Sinn» machen. Einen möglichen Anwendungsfall sieht er in der Pflege. Entsprechend «überrascht» zeigt sich Chiesa in dem Gespräch darüber, dass sich der Pflegepersonalverband gegen eine Impfpflicht ausspreche.