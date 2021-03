Coronapandemie «Situation bleibt ungewiss»: Experten dank Impfung optimistisch für Sommerferien Das Impfprogramm soll nun breit Fahrt aufnehmen. Laut BAG erhalten Herr und Frau Schweizer damit bald ein Stück Normalität zurück. Schwieriger erweist sich derweil die Umsetzung der Massentests. Samuel Thomi 09.03.2021, 15.41 Uhr

BAG-Vizedirektorin Nora Kronig erachtet die Impfziele der Schweiz dank zusätzlicher Lieferungen im März weiterhin als realistisch. (Archivbild) Keystone

In der Schweiz sind bislang 950'000 Impfdosen verabreicht worden. 332'000 Menschen sind bereits zweimal geimpft. Das sagte Nora Kronig, die Leiterin des Covid-19-Impfstoffprojekts im Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Dienstag vor den Medien in Bern. Die Anzahl Impfdosen, die in der Schweiz zur Verfügung stehen, werde laut Kronig nun jeden Monat kontinuierlich weiter ansteigen.