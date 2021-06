Pandemie Parlament will auch dieses Jahr Bundesgelder für den öV Der Bund soll die Unterstützung für den Ortsverkehr und den touristischen Verkehr auf das laufende Jahr ausdehnen. Auch im Fernverkehr sieht das Parlament Handlungsbedarf. 15.06.2021, 08.49 Uhr

Auch 2021 braucht es laut dem Parlament zusätzliche Hilfen für den öV. (Symbolbild) Keystone

Auch 2021 dürften den Transportunternehmen aufgrund der Coronapandemie viele Kundinnen und Kunden fehlen. Obwohl das Ausmass der Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr für dieses Jahr noch nicht klar ist, will das Parlament die Unterstützung durch den Bund verlängern und ausweiten. Nach dem Nationalrat hat am Dienstag auch der Ständerat eine entsprechende Motion seiner Verkehrskommission mit 36 zu 3 Stimmen angenommen.

Um den öffentlichen Verkehr zu unterstützen, ist der Bundesrat nun aufgefordert, eine entsprechende Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Konkret sollen die Regelungen, die das Parlament für das Jahr 2020 für den Ortsverkehr und den touristischen Verkehr beschlossen hat, auf das ganze Jahr 2021 ausgedehnt werden. «Diese Verlängerung ist nichts als konsequent», sagte Mathias Zopfi (Grüne/GL). Denn viele Unternehmen verfügten vor der Krise noch über Reserven, welche nun aufgebraucht seien. Der Bund stehe in einer Gesamtverantwortung.

In diesem Jahr soll auch der Fernverkehr von Hilfen profitieren. Laut der SBB gingen die Personenkilometer im letzten Jahr um rund 44 Prozent zurück. Die Kommission argumentierte, dass sich dieser Rückgang «mit Sicherheit» auch im laufenden Jahr fortgesetzt werde. Auch in diesem Bereich brauche es deshalb eine spezifische Lösung. Bislang war der Fernverkehr in der Coronakrise nicht unterstützt worden weil dort die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs im Gegenzug auch Gewinne erwirtschaften dürfen.

Gegen die Vorlage spricht sich der Bundesrat aus. Beim Ortsverkehr sieht er Kantone und Gemeinden in der Verantwortung. Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga führte zudem aus, dass die Eignerstellen zusammen mit der SBB zurzeit mögliche Massnahmen zur mittelfristigen finanziellen Stabilisierung der SBB prüften. (agl)