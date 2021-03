Coronapandemie Oberster Gesundheitsdirektor: Veranstaltungen für negativ Getestete ab Ende April denkbar Laut Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) sollen ausgewählte Veranstaltungen für negativ Getestete bald wieder möglich sein. Unverständnis äussert er bei der Impfstoffbeschaffung des Bundes. 28.03.2021, 07.31 Uhr

Lukas Engelberger sagt, dass der Bund sein Verschärfungsmodell überdenken sollte. Keystone

(agl) Engelberger zeigt sich im Interview mit der «Sonntagszeitung» zuversichtlich, was die Entwicklung der nächsten Wochen und Monate betrifft. Er sei «zurückhaltend gegenüber erneuten Verschärfungen», so der Basler Regierungsrat, das Modell des Bundes solle man nochmals überdenken. «Höhere Fallzahlen sollten wahrscheinlich nicht so stark bewertet werden», sagt Engelberger. Denn die anstehende Test-Offensive werde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass ein höherer Anteil der Ansteckungen entdeckt wird und die Fallzahlen entsprechend steigen.