Trotz steigender Coronazahlen: Kantone sehen von Massnahmen ab

Coronapandemie Maskenpflicht? Trotz Herbstwelle sehen Kantone keinen Grund für Verschärfung Seit Wochen steigen die Coronafallzahlen in der Schweiz an. Dennoch sehen die Kantone keinen Grund, einheitliche Empfehlungen etwa für eine Maskenpflicht auszusprechen. Sie setzen auf das Prinzip Hoffnung. Samuel Thomi 3 Kommentare 20.10.2022, 14.52 Uhr

Die Konferenz der Gesundheitsdirektoren (GDK) verzichten trotz Anstieg der Fallzahlen auf Massnahmen. Im Archivbild: GDK-Präsident Lukas Engelberger. Keystone

Der Vorstand der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat am Donnerstag in Bern auch die epidemiologische Lage diskutiert. Wie die GDK im Anschluss an das Treffen mitteilte, sehen die Kantone «keinen Anlass für die Wiederaufnahme von Massnahmen». Und dies, obwohl die Fallzahlen seit dem letzten Treffen massiv angestiegen sind. Vielmehr hält die GDK in einer Mitteilung entgegen: «Der Anstieg der Fallzahlen hat sich zuletzt abgeschwächt».

Damit der Vorstand den Kantonsregierungen Empfehlungen für einheitliche Massnahmen aussprechen könnte, braucht es laut GDK «eine Zuspitzung der epidemiologischen Lage beziehungsweise eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens». Dieses Vorgehen hätten die Kantone im Mai beschlossen. «Diese Voraussetzung ist aus der Sicht des GDK-Vorstands derzeit nicht erfüllt.»

«Niveau, das sich gut bewältigen lässt»

Seit der Herbst Einzug gehalten hat und die Temperaturen sinken, steigen auch die Coronafallzahlen wieder rapide an. So meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuletzt am Dienstag für die vergangene Woche 37’032 positive Coronatests in der Schweiz und in Liechtenstein. Im Schnitt sind das 5290 neue Fälle pro Tag – und damit erneut mehr als in der Vorwoche (35’579 neue Ansteckungen). Und die Dunkelziffer unentdeckter Covid-Fälle dürfte weiterhin sehr hoch sein. Nebst der hohen Zahl positiver Coronatests deuten darauf auch Messungen im Abwasser hin.

Nichtsdestotrotz hat sich der Anstieg der Infektionen mit der aktuell in der Schweiz dominanten Omikron-Variante BA.5 innert Wochenfrist verlangsamt. Darauf verweist in seiner Mitteilung vom Donnerstag auch der GDK-Vorstand. Und die Auslastung der Spitäler mit Covid-19-Patienten liege weiterhin auf einem «Niveau, das sich gut bewältigen lässt», schreiben die Kantone. Grund für die aktuell «angespannte Situation» in den Spitälern sei vielmehr der Personalmangel als Corona.

Ob damit die Schweiz den Höhepunkt der Herbstwelle bereits in Sichtweite hat, darin sind sich Experten dieser Tage jedoch uneins. In den umliegenden Ländern ebbt diese nämlich bereits ab. Während einige Epidemiologen davon ausgehen, dass die Schweiz in ein paar Wochen dem Trend ebenfalls folge, sind andere bei ihrer Prognose zurückhaltender.

Angst vor massierten Ausfällen

Einig ist sich die Fachwelt einerseits darin, dass man das Virus nicht unterschätzen dürfe. Und andererseits, dass die Gefahr schwerer Verläufe mit der inzwischen weit verbreiteten Immunisierung der Bevölkerung tief sei. Dennoch sei nicht auszuschliessen, dass die Wirtschaft bei einer sehr hohen Zahl gleichzeitiger Infektionen ernsthaft in Gefahr geraten könnte.

Letztmals hatte die GDK die Coronasituation in der Schweiz im August besprochen, als die Sommerwelle am Abklingen war. Damals entschieden die Gesundheitsdirektoren, auf Empfehlungen zu verzichten. Inzwischen rät das BAG seit zwei Wochen wieder dazu, «in Innenräumen, wo viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen, eine Maske zu tragen». Zudem empfiehlt es weiterhin, regelmässig zu lüften, abgedeckt zu niesen und die Hände gründlich zu waschen.

Bund gab Verantwortung an Kantone zurück

Die Verantwortung für den Kampf gegen die Coronapandemie hatte der Bund im Frühling jedoch praktisch vollständig in die Hand der Kantone zurückgegeben. Dies indem er per 1. April auch noch die «besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz aufhob. Im Alltag am augenfälligsten war damals der Wegfall der Isolation und der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr.

Seither setzt der Bundesrat auf die Eigenverantwortung der Bürger im Kampf gegen das Coronavirus. In diesem Sinn will das BAG auch seine jüngsten Empfehlungen verstanden wissen, wie es auf seiner Website schreibt. Mit der Rückkehr in die «normale Lage» liegt die Verantwortung für allfällige neue Schutzmassnahmen nämlich bei den Kantonen. Deren Gesundheitsdirektorenkonferenz kann solche empfehlen und koordinieren, aber nicht anordnen. Betriebe und öffentliche Institutionen können zudem jederzeit eigenständig Schutzmassnahmen beschliessen.

