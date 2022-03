Letzte tägliche BAG-Zahlen: 12'795 neue Coronafälle – wie weiter?

Coronapandemie Letzte Zahlen vor Aufhebung der besonderen Lage: BAG meldet 12'795 neue Coronafälle Morgen Freitag wird die besondere Lage aufgehoben. Ab dann wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Coronazahlen nur noch einmal pro Woche publizieren. Wie genau, ist noch unklar. Am Donnerstag – dem letzten täglichen Update – waren es 12'795 neue Fälle. Alice Guldimann und Samuel Thomi 31.03.2022, 13.35 Uhr

Das BAG registrierte seit Pandemieausbruch insgesamt fast 21 Millionen positive Coronatests in der Schweiz und Liechtenstein. (Symbolbild) Keystone

Nach einigen Koordinationsproblemen zu Beginn der Pandemie vermeldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seit gut zwei Jahren auf seiner Website täglich die neusten Corona-Fallzahlen, Hospitalisationen oder Todesfälle. Zumindest unter der Woche. Am Wochenende veröffentlicht das BAG bereits seit September 2020 keine Zahlen mehr, obwohl es diese von Kantonen, der Armee respektive den Spitälern auch an arbeitsfreien Tagen geliefert bekommt und zu eigenen Zwecken intern auch täglich aufbereitet. Auch die von der Wissenschaft errechnete Reproduktionszahl R oder die Zahl der Geimpften sind auf dem sogenannten Dashboard des BAG bislang wochentags aktualisiert worden.

Mit den täglichen Zahlenmeldungen ist jetzt aber Schluss, wie das BAG bereits vergangene Woche bekannt gegeben hat. Mit der vom Bundesrat beschlossenen Aufhebung der besonderen Lage per 1. April sollen die Pandemiezahlen künftig nur noch einmal in der Woche publiziert werden. Dies obwohl zuletzt sogar die Kantone das BAG dazu aufforderten, die Coronadaten weiterhin montags bis freitags zu veröffentlichen.

Am letzten regulären Publikationstag deuten die Pandemiezahlen weiterhin auf einen Rückgang des Infektionsgeschehens hin. Das BAG meldet am Donnerstag 12'795 neue Fälle aus der Schweiz und aus Liechtenstein. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch deren 22’438 gewesen. Die Reproduktionszahl R ist mit einem Wert von 0,78 wieder deutlich unter 1 gefallen. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person unter den aktuellen Bedingungen im Durchschnitt ansteckt. Weiter meldet das BAG am Donnerstag 126 neue Hospitalisierungen und 10 neue Todesfälle.

13'078 Menschen starben an Corona

Betrachtet man die Gesamtzahlen seit dem 24. Februar 2020, wurden dem BAG in mehr als zwei Jahren 3,5 Millionen positive Fälle gemeldet. Das sind rund 40'000 pro 100'000 Einwohner. Ihren Höhepunkt erreichten die Fallzahlen am 24. Januar 2022 mit 48'000. Am vergangenen 13. März knackten sie die 40'000er-Marke erneut. Auch die Testzahlen stiegen seit der Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante in der Schweiz und in Liechtenstein stark an. Hier verzeichnet das BAG eine Gesamtzahl von 20,7 Millionen, rund drei Viertel davon waren PCR-Tests.

Die traurige Zahl der Corona-Todesfälle beläuft sich zum Ende der besonderen Lage auf 13'078 Personen. Am meisten Menschen starben während der zweiten Coronawelle im November und Dezember 2020, als täglich gegen 100 Todesfälle gemeldet wurden. Im selben Zeitraum waren auch die Hospitalisationen und die Belastung der Intensivstationen am höchsten. Während der gesamten Pandemie wurden in der Schweiz 50'532 Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hospitalisiert.

Kritik am Vorgehen des BAG – wie weiter ist offen

Die Ankündigung des BAG, die Corona-Fallzahlen künftig nur noch wöchentlich zu veröffentlichen, ist schon mehrfach auf Kritik gestossen, unter anderem von Seiten der Kantone. «Das ist zumindest für die nächsten zwei bis drei Wochen problematisch, insofern, als auch die Isolation aufgehoben wird», sagte der Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, Michael Jordi, am Mittwoch. Um sich schützen zu können, müsse die Bevölkerung ein Bild von der aktuellen Entwicklung haben.

Auch Marcel Salathé äusserte bereits verschiedentlich Kritik an der Art und Weise wie die Behörden Daten zur Pandemie bekannt geben. Es brauche jetzt mehr Daten, nicht weniger, denn die Pandemie sei noch nicht vorbei, sagte der Epidemiologe am Donnerstag gegenüber Radio SRF. Marcel Salathé: «Wir gehen genau in die falsche Richtung.» Wie und wann die Coronazahlen künftig veröffentlicht werden, hat das BAG noch nicht bekannt gegeben. Auch eine entsprechende Anfrage von CH Media vom Dienstag blieb bis am Donnerstagmittag unbeantwortet.