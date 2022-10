Coronapandemie Herbstwelle in Schweiz und Liechtenstein: BAG meldet 37'032 neue Covid-Infektionen Das Infektionsgeschehen in der Schweiz gewinnt weiter an Fahrt. Für die vergangene Woche meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 37'032 neue Corona-Infektionen. Doch erste Epidemiologen spekulieren bereits über ein Abflachen der aktuellen Herbst-Welle. Peter Walthard Jetzt kommentieren 18.10.2022, 15.47 Uhr

Dem BAG wurden innert Wochenfrist 92’759 neue positive Coronatests gemeldet. Gegenüber der Vorwoche ist das ein weiteres deutliches Plus. Keystone

Die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen in der Schweiz und in Liechtenstein ist weiter angestiegen. Dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) sind in den vergangenen sieben Tagen 37'032 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, wie es am Dienstag auf seiner Website mitteilte. Das sind im Schnitt rund 5290 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren dem BAG noch 35’579 Ansteckungen gemeldet worden respektive im Schnitt 5082 Fälle pro Tag.

Der Anstieg der Infektionen macht sich auch in den Spitälern bemerkbar. Für die vergangene Woche verzeichnete das BAG 543 neue Spitaleinweisungen. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es deren 396. Aktuell machen Corona-Patienten auf den Schweizer Intensivstationen 8,7 Prozent aus, in der Vorwoche waren es 5,7 Prozent. aus. In den letzten sieben Tagen starben laut BAG 21 Infizierte, in der Vorwoche waren es 13.

Bevölkerung ist mittlerweile fast vollständig immunisiert

Dass Spitäler erneut an die Kapazitätsgrenzen gelangen würden, sei diesen Winter jedoch unwahrscheinlich, sagte Epidemiologe Jan Fehr am Dienstag im «Tagesgespräch» von Radio SRF. Der Wissenschaftler der Universität Zürich begründete seine Prognose mit Untersuchungen, wonach mittlerweile fast die ganze Bevölkerung in irgendeiner Form immunisiert sei - entweder durch Impfung oder Ansteckung.

Die Gefahr, dass es schnell zu vielen schweren Verläufen komme, ist deshalb laut Fehr gering. Möglich sei aber, dass eine nächste Welle kurzfristig derart viele Absenzen beim Personal verursache, dass der Service Public an die Grenzen kommen könne. In diesem Falle sei wohl mit weiteren Coronamassnahmen zu rechnen, so der Epidemiologe.

In den Nachbarländern gehen die Ansteckungszahlen schon wieder zurück

Derweil ist die aktuelle «Herbstwelle» zumindest im Ausland bereits wieder am abebben. Darauf wies Epidemiologe Christian Althaus ebenfalls am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hin:

In Frankreich, Deutschland und Österreich sinken die Ansteckungszahlen demnach wieder. Die Schweiz werde in einer oder zwei Wochen folgen, so der Berner Wissenschaftler. Althaus warnt aber auch, dass neue Varianten ab Ende November eine neue Ansteckungswelle auslösen könnten.

Die Frage nach der Dunkelziffer

Innert Wochenfrist liessen sich laut BAG 92'759 Personen in der Schweiz und in Liechtenstein testen. Zum Vergleich: In der Woche davor waren 88’285 Tests ausgewertet worden. Die Positivitätsrate liegt bei den PCR-Tests aktuell bei 37,4 Prozent und bei den Schnelltests bei 46,3 Prozent. In der Vorwoche war die Positivitätsrate bei den PCR-Tests mit 34,1 und den Schnelltests mit 42,8 Prozent tiefer. Wie hoch die Dunkelziffer der tatsächlichen Ansteckungen ist, ist allerdings unklar.

