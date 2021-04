Coronapandemie Gewerbeverband-Chef Bigler poltert – doch neue Ansätze hat er keine Der Schweizerische Gewerbeverband fordert das Ende des Shutdowns und will stattdessen einen «gezielten Schutz» mit Testen, Impfen und Kontaktverfolgung. Neue Ansätze bringt er keine. 12.04.2021, 11.35 Uhr

Der Direktor des Gewerbeverbands, Hans-Ulrich Bigler, fordert eine Abkehr von der aktuellen Coronapolitik. (Archivbild) Keystone

(gb) Seit Wochen fordern Wirtschaftsverbände einen Ausstieg aus dem Shutdown. Diesem Ruf hat sich am Montag auch der Schweizerische Gewerbeverband angeschlossen. An einer Medienkonferenz fordert er die Öffnung sämtlicher wirtschaftlicher Branchen und die Rückkehr an die Arbeitsplätze. «Der Bundesrat verfolgt eine einseitige Politik und gewichtet die wirtschaftliche Interessen zu wenig», sagte Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler.