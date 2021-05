Coronapandemie «Deutliche Entspannung»: Liechtenstein öffnet Restaurants Auch das Nachbarland Liechtenstein kehrt etwas zur Normalität zurück. Die Regierung hat weitere Öffnungsschritte ab Pfingstmontag beschlossen – der epidemiologischen Lage sei Dank. 18.05.2021, 15.33 Uhr

Nach der Schweiz wird es auch beim östlichen Nachbarn Liechtenstein weitere Corona-Lockerungsschritte geben. Keystone

Obwohl nun auch in Betrieben und Schulen getestet werde, sei der 7-Tages-Schnitt der Coronafälle auf 2,4 pro Tag gesunken, begründet Liechtensteins Regierung in einer Mitteilung vom Dienstag ihre Entscheidung. Auch schreite die Impfkampagne weiter voran. Unverändert gilt jedoch die Empfehlung, im Alltag Abstand zu halten, Masken zu tragen und bei Kontakten Vorsicht walten zu lassen.

Die Regierung sieht ein Bündel an Öffnungsschritten vor, die am Pfingstmontag in Kraft treten. Konkret dürfen Restaurants die Innenräume wieder öffnen. Pro Tisch sind maximal sechs Personen erlaubt. Zwischen den Tischen sind zudem Abstände von 1,5 Meter einzuhalten und es gilt eine Sitzpflicht. Beim Verlassen des Platzes muss überdies eine Maske getragen werden.

Neu dürfen in Liechtenstein ab Pfingstmontag Veranstaltungen mit Publikum mit 100 Personen in Innenräumen und mit 300 Personen im Freien stattfinden. Allerdings darf nur maximal die Hälfte der Plätze besetzt sein. Bei anderen öffentlichen Veranstaltungen gilt innen und aussen neu eine Obergrenze von 30 Personen. Private Veranstaltungen sind nach wie vor mit bis zu zehn Personen zulässig. (rwa)