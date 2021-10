Coronapandemie BAG: Entwicklung deutet auf eine Stagnation der Fallzahlen hin Der Rückgang der Coronazahlen wird langsamer. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) dürfte es bald zu einer Stabilisierung kommen. Ob schon bald wieder eine Trendwende ansteht, ist aber offen. 12.10.2021, 14.53 Uhr

Patrick Mathys vom BAG bezeichnet die aktuelle Situation nach wie vor als «ungünstig». (Archivbild) Keystone

Die Situation sei weiterhin relativ gut, sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG, am Dienstag vor den Medien. Die Anzahl der Fälle nehme weiter ab, die Abnahmegeschwindigkeit habe sich aber deutlich verlangsamt und nähere sich einer Stabilisierung an. Auch die Abwasserdaten deuteten darauf hin, dass es mit dem Rückgang der Fallzahlen bald vorbei sein könnte, so Mathys.