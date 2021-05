Coronamassnahmen Neue Quarantäneliste: Griechenland und Kosovo werden gestrichen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat seine neue Liste der Risikoländer publiziert und zahlreiche Länder gestrichen, darunter die Balkanländer Kosovo, Montenegro und Nordmazedonien. 05.05.2021, 14.02 Uhr

Das BAG hat am Mittwoch seine aktualisierte Quarantäneliste publiziert. (Symbolbild) Keystone

(agl) Aus zahlreichen Ländern und Regionen ist die Einreise in die Schweiz ab Donnerstag wieder ohne Quarantäne möglich. Von der Liste gestrichen wurden unter anderem auch Griechenland, Tschechien, die Ukraine, sowie in Italien die Regionen Emilia Romagna, Toskana und Friaul/Julisch Venetien. In Österreich wurden die Länder Kärnten, Wien, Niederösterreich und Burgenland gestrichen.