Coronamassnahmen Gewerkschaften und Verbände fordern «Strategie der Solidarität» Die Angst vor der dritten Welle: Gewerkschaften und Verbände verlangen vom Bundesrat eine Strategie, die Arbeitnehmende schützt und unterstützt. 23.02.2021, 13.13 Uhr

Verschiedene Gewerkschaften und Verbände verlangen vom Bundesrat Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Keystone

(abi) Entscheide aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, Schutzkonzepte an sämtlichen Arbeitsstätten, strengere Kontrollen oder verlängerter Anspruch auf Arbeitslosengelder: Verschiedene Gewerkschaften und Berufsverbände haben am Dienstag eine gemeinsame Forderung nach einer «Strategie der Solidarität» an den Bundesrat gerichtet. Diese soll Arbeitnehmende schützen und unterstützen, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung.