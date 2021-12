Coronalage «Kontakte auf Minimum reduzieren»: Pflegekräfte appellieren an Bevölkerung und Politik Der Schweizer Pflegefachverband schlägt Alarm. Die Spitäler seien überlastet, das Personal erschöpft. Jetzt brauche es in der fünften Welle ein sofortiges Handeln von Bevölkerung und Politik. 02.12.2021, 16.04 Uhr

Die Intensivstationen in der Schweiz kommen immer mehr an ihre Belastungsgrenzen. Verschiedene Spitäler schlugen in den vergangenen Tagen bereits Alarm. «Wenn nicht schnell massive und wirksame Massnahmen beschlossen werden, werden Ärztinnen und Ärzte Triage-Entscheidungen fällen müssen», schreibt nun auch der Pflegefachverband (SBK) in einer Mitteilung vom Donnerstag.