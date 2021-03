Coronakrise Ueli Maurer zu Härtefallhilfen: «Die Hälfte ist ausbezahlt» Ueli Maurer nahm am Montag Stellung zum Hilfsprogramm von Bund und Kantonen für wirtschaftliche Härtefälle. Bis jetzt sind laut dem Finanzminister gegen fünf Milliarden Franken ausbezahlt worden. Peter Walthard 30.03.2021, 10.27 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer befürchtet, dass die wirtschaftlichen Folgen die Schweiz noch lange beschäftigen werden. (Archivbild) Keystone

Im Durchschnitt drei Wochen dauert es laut Ueli Maurer, bis das Geld vom Hilfsprogramm von Bund und Kantonen auf dem Konto eines Unternehmen liegt. Da jedes Gesuch einzeln geprüft werden muss, nannte Maurer dieses Tempo «ausserordentlich schnell». Allerdings bedeute die Einzelfallprüfung auch, dass nicht jeder Antragsteller tatsächlich am Ende auch Geld erhalte. «Seit Wochen fliessen Milliardenbeiträge, aber man findet sicher immer jemanden, der nicht zufrieden ist», sagte Maurer an der vom Kanton Zürich organisierten Medienkonferenz mit Blick auf die vielschichtige Kritik der letzten Tage und Wochen am Hilfsprogramm.